Українки Левченко та Геращенко здобули подвійний подіум Діамантової ліги

Українські легкоатлетки Юлія Левченко та Ірина Геращенко здобули одразу дві медалі на першому етапі нового сезону Діамантової ліги у китайському Сямені. Левченко виборола “золото”, а Геращенко стала срібною призеркою.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У змаганнях зі стрибків у висоту серед жінок взяли участь десять спортсменок, серед яких були дві українки.

Для Юлії Левченко це був перший старт літнього сезону після “срібла” чемпіонату світу у приміщенні.

Натомість Ірина Геращенко вперше виступила на етапі Діамантової ліги з 2024 року після паузи, пов’язаної з вагітністю та народженням дитини.

Обидві українки впевнено подолали стартові висоти без додаткових спроб.

На висоті 1,97 м між спортсменками розгорнулася боротьба за перемогу. Геращенко взяла планку з другої спроби, а Левченко — з третьої.

Вирішальною стала висота 1,99 м, яку змогла підкорити лише Левченко — і саме це принесло їй перемогу на етапі.

Підсумкові результати:

Юлія Левченко (Україна) — 1,99 м Ірина Геращенко (Україна) — 1,97 м Ламара Дістін (Ямайка) — 1,94 м

Для Левченко це друга перемога в кар’єрі на етапах Діамантової ліги. Вперше вона виграла змагання цього рівня у 2020 році в Римі.

Також це перша медаль Левченко на етапах Діамантової ліги за останні три роки.

Геращенко вперше за два роки піднялася на подіум Діамантової ліги.

Для України це перший подвійний подіум на етапах Діамантової ліги з вересня 2024 року.