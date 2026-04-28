Дрони атакували Конотоп: є поранені та руйнування

Російські безпілотники атакували місто Конотоп у Сумській області. Попередньо, п’ятеро людей отримали травми.
Про це повідомляє ДСНС.
За даними рятувальників, унаслідок удару пошкоджено приватні житлові будинки, приміщення лікарні, адміністративні будівлі, об’єкт цивільної інфраструктури та автомобілі.
Після атаки виникли пожежі. Через загрозу повторних повітряних ударів рятувальники були змушені тимчасово призупиняти роботи.
Попри це, вогнеборці ліквідували всі осередки загоряння.
На місцях подій також працювали офіцери-рятувальники громади.