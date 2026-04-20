РФ вдарила по цивільному транспорту на Сумщині: четверо постраждалих

Сьогодні вранці, 20 квітня, російські безпілотники атакували цивільний транспорт у Сумській області. Унаслідок ударів по автівках постраждали четверо людей.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

На виїзді з Путивльської громади дрон влучив у цивільний автомобіль. Поранення дістали три жінки, їх доставили до медичного закладу.

Реклама

Реклама

Також зранку в Миколаївській сільській громаді під удар потрапило ще одне авто. Постраждав чоловік, йому надають медичну допомогу.

За даними поліції Сумщини, упродовж минулої доби під обстрілами перебували Сумський, Шосткинський, Охтирський та Роменський райони. У Сумському районі, зокрема у Верхньосироватській громаді, внаслідок атаки безпілотника поранено 75-річного чоловіка, пошкоджено будинки, автомобілі та лінію електропередач. Також у Сумській і Краснопільській громадах зафіксовано пошкодження житлових будинків, транспорту, складських приміщень та об’єктів інфраструктури.

У Шосткинському районі найбільших руйнувань зазнали Шосткинська та Глухівська громади — пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі, автомобілі та об’єкти енергетики. В Охтирському районі у Великописарівській громаді пошкоджено приватне домоволодіння. У Роменському районі, в Недригайлівській громаді, внаслідок атаки БпЛА поранено 86-річну жінку.