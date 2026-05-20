Росія готує масштабну кампанію фейків проти України – СЗР

Коли російська армія не може досягти потрібного результату на фронті, у Кремлі традиційно вмикають інший режим — фабрику фейків, скандалів і “керованого хаосу”. І, схоже, після провалу весняного наступу в Москві вирішили натиснути на цю кнопку на повну.

Служба зовнішньої розвідки України заявила, що отримала доступ до російських документів, які свідчать про підготовку масштабної кампанії з дестабілізації ситуації в Україні та підриву міжнародної підтримки Києва.

Причина нервовості Кремля, за даними СЗР, проста й дуже болюча для Москви: провал наступальних планів і серйозні проблеми в російській економіці. І тепер у Росії хочуть компенсувати це інформаційною війною.

В адміністрації Путіна поставили завдання спецслужбам, МЗС і пропагандистським медіа максимально “розігнати” кампанію як в Україні, так і в Європі. Причому список цілей виглядає як класичний набір російського інформаційного арсеналу.

Перший напрямок — дискредитація мобілізації та українського військового керівництва. У Кремлі, очевидно, дуже хочуть, щоб українці почали сваритися між собою через питання армії та комплектування, особливо на тлі величезних втрат самих росіян.

Другий напрямок — атака на Володимира Зеленського, його команду та членів родини. Тобто Москва знову намагається грати у стару гру “підірвати довіру до влади”, тільки тепер із новою хвилею бруду.

Третя ціль виглядає особливо показово. У Кремлі хочуть не дати зникнути з інформаційного простору “медіаскандалу довкола Андрія Єрмака та інтерв’ю Юлії Мендель”. Російська влада вважає, що тема почала втрачати резонанс через міжнародні події, зокрема ситуацію навколо Ірану, і тепер її планують знову “розкручувати”.

Але далі історія стає ще більш токсичною. За даними СЗР, росіяни планують створювати фейкові документи нібито від імені українських державних органів і вкидати їх у медіапростір. Ба більше — у Кремлі навіть поставили завдання створити спеціальні “ляльки-символи” для дискредитаційної кампанії. Це вже звучить не як політика, а як дуже дивний гібрид радянської пропаганди та дешевого політичного театру.

Також Росія намагається втягнути у свої операції колишніх українських посадовців, політиків та експертів. І, за словами СЗР, перші спроби реалізації нового сценарію вже фіксуються не лише в Україні, а й за кордоном.

Окремо розвідка повідомляє, що для роботи в західному інформаційному просторі Кремль планує використовувати понад 15 проксі-медіа. Серед них згадуються L’Antidiplomatico, Magyar Nemzet, Prvni Zpravy та CZ24.news.

І якщо коротко перекласти всю цю історію людською мовою — Кремль, схоже, дедалі сильніше нервує. Бо коли “друга армія світу” не може швидко перемогти на полі бою, у хід ідуть старі перевірені методи: фейки, маніпуляції, інформаційні вкиди й спроби посварити всіх з усіма.