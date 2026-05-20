Стармер розлютив навіть своїх: Лондон послабив обмеження на паливо з російської нафти

Коли тобі здається, що Захід нарешті навчився бити Росію по кишенях, обов’язково знаходиться хтось, хто вирішує: «А може, все ж таки трохи купимо російської нафти… але через Індію». Саме так зараз виглядає новий політичний феєрверк у Великій Британії.

Як пише POLITICO, уряд Кіра Стармера потрапив під шквал критики після рішення пом’якшити санкції щодо авіаційного пального та дизеля, виготовлених із російської нафти у третіх країнах. Інакше кажучи — якщо російську нафту трохи “перефарбували” десь в Індії, то тепер її можна спокійно завозити до Британії.

Міністри провернули це максимально тихо — без гучних заяв і фанфар. Ліцензію фактично “просунули” у вівторок, відклавши на невизначений термін заборону на імпорт такого пального.

Причина? Страх перед проблемами з поставками через війну між США, Ізраїлем та Іраном і хаос навколо Ормузької протоки. Проте тут є нюанс: енергетичні аналітики та представники авіаційної галузі вже заявляють, що дефіциту пального найближчим часом не очікується. Тобто виглядає це так, ніби Лондон почав панікувати ще до того, як загорілася лампочка “низький рівень пального”.

Особливо вибухнув британський політикум. Один із головних суперників Стармера в лейбористській партії Вес Стрітінг, який нещодавно залишив посаду міністра охорони здоров’я та готується боротися за лідерство, має намір виступити проти рішення уряду в парламенті.

Лідерка консерваторів Кемі Баденок взагалі назвала рішення “божевіллям”. І її логіка проста: уряд обмежує видобуток власної нафти у Північному морі, але при цьому відкриває двері для продуктів із російської сировини. Це вже не енергетична стратегія, а якийсь політичний стендап.

А проукраїнські активісти попереджають: у Кремлі таке рішення сприймуть як сигнал слабкості. Представник санкційної групи Urgewald Александер Кірк заявив, що російська пропаганда вже використовує ситуацію як доказ того, що Захід готовий послаблювати тиск, щойно починають рости ціни на пальне.

Офіційно британський уряд продовжує говорити про “прихильність санкціям проти Росії”. Але проблема в тому, що коли ти одночасно заявляєш про боротьбу з Кремлем і дозволяєш імпорт продуктів із російської нафти — це виглядає приблизно так само переконливо, як веган із шашликом у руках.