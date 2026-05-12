Індія відмовилася закуповувати російський СПГ

Індія відмовилася закуповувати у Росії скраплений природний газ (СПГ), на який поширюються американські санкції, повідомили Reuters два обізнані джерела. Таке рішення, зазначає агентство, було ухвалене попри дефіцит палива, з яким багато країн зіткнулися через війну на Близькому Сході.

Про відмову від закупівлі російського СПГ влада Індії повідомила заступника міністра енергетики РФ Павла Сорокіна під час його візиту до країни 30 квітня. Сорокін, повідомили джерела агентства, планує у червні відвідати Індію для нового раунду переговорів.

За даними Reuters, про відмову від закупівлі палива Індія оголосила, коли танкер із російським СПГ уже прямував у її бік. Йдеться про судно Kunpeng, вантаж на борту якого за документами не є російським. Водночас танкер вийшов з одного з російських портів у Балтійському морі, а його екіпаж вказав як пункт призначення індійський порт.

Станом на 11 травня, пише Reuters, танкер перебував неподалік Сінгапуру та не вказував, куди збирається прямувати далі.