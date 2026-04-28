Російський пропагандист вважає, що армія воює на межі ресурсів

Російський блогер “Анатолій Радов” заявив, що армія РФ веде війну «на межі можливостей». Він також назвав мобілізацію та застосування ядерної зброї єдиними варіантами подальшого посилення.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, коментуючи реакцію російських користувачів на події в Туапсе.

За словами Радова, твердження про те, що Росія нібито воює «впівсили» або стримується через «договорняки», не відповідають дійсності. Він заявив, що всі наявні ресурси вже задіяні, а бойові дії ведуться «у повну силу» та навіть «на межі можливостей».

Реклама

Реклама

Блогер також розкритикував так званих «турбопатріотів», які закликають до посилення війни, зазначивши, що вони не усвідомлюють реального стану речей.

Серед можливих варіантів подальшої ескалації він назвав масштабну мобілізацію приблизно на один мільйон осіб або застосування ядерної зброї. За його словами, інших ресурсів для суттєвого посилення військових дій наразі немає.

Радов також зазначив, що всі інші можливості, включно з ударами по інфраструктурі, вже використовуються, а тому розмови про «миролюбність» російського керівництва чи «договорнячки» є безпідставними.

“Хватит уже хуʼню всякую повторять. Про мосты через Днепр сюда же в копилку”, – додав автор Telegram-каналу.