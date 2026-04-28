У Туапсе знову спалахнула пожежа на НПЗ після нальоту БпЛА

У російському Туапсе після нальоту безпілотників знову спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. Влада РФ заявляє, що постраждалих немає.

Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю Росії. За його даними, займання сталося через падіння уламків безпілотників.

У повідомленні зазначається, що до ліквідації пожежі залучені 122 людини та 39 одиниць техніки.

Мер Туапсе Сергій Бойко повідомив у соцмережах про відкриття пункту тимчасового розміщення в одній зі шкіл міста. Кому саме він може знадобитися, не уточнюється.

Українські безпілотники вже атакували нафтопереробний завод і морський нафтовий термінал у Туапсе в ніч на 16 та 20 квітня. Тоді виникли масштабні пожежі, а в місті та околицях фіксували так званий «нафтовий дощ». Значна кількість нафти та нафтопродуктів потрапила до річки Туапсе і Чорного моря.

Про ліквідацію пожежі після атаки 20 квітня російська влада повідомила лише 24 квітня.