БПЛА атакували НПЗ у Ярославлі та хімзавод у Вологодській області: є постраждалі

У ніч на 26 квітня безпілотники атакували об’єкти в Ярославлі та Череповці в Росії. Унаслідок ударів виникла пожежа на нафтопереробному заводі та пошкоджено хімічне підприємство, є постраждалі.

Про це повідомляє ASTRA.

За даними OSINT-аналітика, у Ярославлі після атаки БПЛА загорівся нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС». Висновок зроблено на основі геолокації відео очевидців.

Зазначається, що цей завод уже неодноразово зазнавав атак безпілотників, зокрема попередній удар був зафіксований у ніч на 28 березня.

«Славнефть-ЯНОС» входить до п’ятірки найбільших нафтопереробних підприємств Росії та є найбільшим у Центральному федеральному окрузі. Він є ключовим активом компанії «Славнефть», яка контролюється «Роснефтью» та «Газпромом».

Також у ніч на 26 квітня дрони атакували Череповецький філіал АТ «Апатит» у Вологодській області — одне з найбільших у Європі підприємств з виробництва аміаку та фосфорних добрив.

За словами губернатора регіону, внаслідок атаки було пошкоджено трубопровід високого тиску із сірчаною кислотою на території азотного комплексу «Амміак-3».

П’ятеро людей отримали опіки сірчаною кислотою, їх госпіталізовано, одна людина перебуває у важкому стані.

Водночас, за офіційними даними, займання на підприємстві не сталося, а перевищення допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі не зафіксовано.

Раніше, 13 квітня, це підприємство також зазнавало атаки безпілотників.