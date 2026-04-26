        БПЛА атакували НПЗ у Ярославлі та хімзавод у Вологодській області: є постраждалі

        Віктор Алєксєєв
        26 Квітня 2026 10:19
        В Ярославле после атаки БПЛА горит нефтеперерабатывающий завод / Фото із соцмереж
        У ніч на 26 квітня безпілотники атакували об’єкти в Ярославлі та Череповці в Росії. Унаслідок ударів виникла пожежа на нафтопереробному заводі та пошкоджено хімічне підприємство, є постраждалі.

        Про це повідомляє ASTRA.

        За даними OSINT-аналітика, у Ярославлі після атаки БПЛА загорівся нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС». Висновок зроблено на основі геолокації відео очевидців.

        Зазначається, що цей завод уже неодноразово зазнавав атак безпілотників, зокрема попередній удар був зафіксований у ніч на 28 березня.

        «Славнефть-ЯНОС» входить до п’ятірки найбільших нафтопереробних підприємств Росії та є найбільшим у Центральному федеральному окрузі. Він є ключовим активом компанії «Славнефть», яка контролюється «Роснефтью» та «Газпромом».

        Також у ніч на 26 квітня дрони атакували Череповецький філіал АТ «Апатит» у Вологодській області — одне з найбільших у Європі підприємств з виробництва аміаку та фосфорних добрив.

        За словами губернатора регіону, внаслідок атаки було пошкоджено трубопровід високого тиску із сірчаною кислотою на території азотного комплексу «Амміак-3».

        П’ятеро людей отримали опіки сірчаною кислотою, їх госпіталізовано, одна людина перебуває у важкому стані.

        Водночас, за офіційними даними, займання на підприємстві не сталося, а перевищення допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі не зафіксовано.

        Раніше, 13 квітня, це підприємство також зазнавало атаки безпілотників.


