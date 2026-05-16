“Дистанцію будемо нарощувати”: Зеленський про удари вглиб Росії

Президент Володимир Зеленський заявив про нові далекобійні удари по території Росії та опублікував відео з результатами атак. За його словами, українські сили уразили російську авіацію, кораблі, комплекси ППО та об’єкти нафтової сфери.

У своєму дописі Зеленський назвав атаки «далекобійними санкціями» та повідомив, що частина операцій ще триває, тому на оприлюдненому відео показані не всі результати.

За словами президента, серед уражених цілей — літак-амфібія Бе-200, гвинтокрил Ка-27, корабель-суховантаж із боєприпасами, зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», зенітний ракетний комплекс «Тор», а також комплекс зв’язку «Редут-2УС».

Крім того, українські сили атакували російські дрони, об’єкти нафтової сфери та кораблі.

«Відстані – майже 1000 кілометрів від лінії бойового зіткнення», – наголосив Зеленський.

Президент заявив, що ці удари є «цілком справедливими відповідями» на дії Росії та додав, що Україна буде нарощувати дистанцію і кількість застосування далекобійних засобів ураження.

Також Зеленський подякував військовим ЗСУ, СБУ та українським розвідкам «за влучність».