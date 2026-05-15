        Суспільство

        На захід України суне негода зі шквалами та градом: оголошено жовтий рівень небезпеки

        Галина Шподарева
        15 Травня 2026 22:25
        Гроза у Львові / Фото: inlviv.in.ua
        У суботу, 16 травня, у західних областях України очікуються грози, град та сильні пориви вітру. Синоптики попереджають про небезпеку через погіршення погодних умов.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        Через негоду, що очікується завтра, метеорологи оголосили I рівень небезпечності — жовтий.

        За прогнозом, вдень у західних областях пройдуть короткочасні дощі та грози. В окремих районах можливі град і шквали 15–20 м/с.

        “Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту”, — йдеться в повідомленні.

        На решті території України істотних опадів не прогнозують.

        Вітер буде переважно південний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °C, вдень +18…+23 °C.

        Погодна мапа України на 16 травня / Фото: Укргідрометцентр

