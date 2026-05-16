“Твої кінцівки у кривавій юшці”: Бровді опублікував емоційний пост про Лукашенка

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді опублікував емоційний допис, у якому звинуватив Олександра Лукашенка у співучасті в російських атаках проти України. Він заявив, що українська сторона фіксує проліт кожного дрона, який летить через територію Білорусі.

У своєму дописі Бровді звернувся до Лукашенка словами «мінський гауляйтер Лукашеску» та заявив, що Білорусь надає коридор для російських ударних безпілотників.

«Ми фіксуємо проліт кожного одного шахеду, що скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України, кожну одну твою фрікцію та шатанину мілітарного відтінку», — написав командувач СБС.

Реклама

Реклама

Він також звинуватив Лукашенка у причетності до вбивств цивільних українців та заявив, що заяви про «нейтралітет» не відповідають реальності.

«Трек наступний: коридор для вбивць = співучасть = каса», — додав Бровді.