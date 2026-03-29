СБС вдарили по базі “Торнадо”: знищено техніку і пальне

Українські військові завдали удару по базі реактивних систем залпового вогню в окупованому Криму. Унаслідок атаки знищено кілька установок та допоміжну техніку.

Як повідомив командувач СБС Роберт Бровді, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у ніч проти 29 березня завдали удару по базі реактивних систем залпового вогню БМ-30 «Смерч/Торнадо-С» у населеному пункті Совхозне в тимчасово окупованому Криму.

За його словами, у результаті атаки знищено три реактивні системи залпового вогню калібру 300 мм та самохідну транспортно-заряджальну машину.

“Смерч – стара версія, харкає некеровані ракети на 70-90 км; Торнадо-С – модернізований засіб з автоматизованим наведенням та супутниковою навігацією, дальністю вогню 120 км.

Торнадо по смерчу, а вадь смерч по торнадо – не принципово, кому як-ся любить. Смертоносних харкачок поменшало”, – написав “Мадяр” у Telegram.

Крім того, українські дрони уразили паливні цистерни поблизу населеного пункту Новосвітлівка на тимчасово окупованій території Луганської області. Удар було завдано у взаємодії з розвідкою СБУ.

Як зазначається, цілі були виявлені та уражені за координацією новоствореного Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем.