BBC: Командир дронів України тримає в прицілі російську нафту, війська та мораль

«Ми для ворога як червона ганчірка. Бо переносимо війну на їхню територію, щоб вони теж її відчули», — каже український військовий, поки його підрозділ поспіхом збирає далекобійні дрони для запуску по Росії.

Україна протягом кількох тижнів посилює такі глибокі удари, як цей, націлюючись, зокрема, на об’єкти експорту нафти, як ніколи раніше.

Тепер, у рідкісному інтерв’ю, командувач усіх безпілотних систем України розповів BBC, що такі атаки посилюватимуться, і заявив, що його дронові сили також стримують просування Росії на лінії фронту, знищуючи рекордну кількість солдатів.

«1500–2000 км усередині російської території більше не є “мирним тилом”», — попереджає Роберт Бровді. «Волелюбний український “птах” літає там коли і де хоче».

На секретному майданчику запуску, дощовому полі на сході України, далекобійні дрони підготовлені, і нам наказують відійти на безпечну відстань. Команда працює швидко, перш ніж російські сили зможуть їх виявити і спрямувати на нас балістичні ракети. Лунає команда, гучний рев двигуна і спалах білого світла — перший апарат рве небо в бік Росії, як міні-реактивний літак.

Президент Володимир Зеленський називає такі глибокі удари «дуже болючими» для Москви, що спричиняють «критичні» втрати, які вимірюються десятками мільярдів доларів у її енергетичному секторі, попри нещодавнє зростання світових цін на нафту.

Зростання таких атак частково пояснюється технологіями. Вироблені на місці дрони стають дешевшими і літають далі: модель, яку ми бачимо під час запуску, тепер може долати понад 1000 км, а інші вже літають удвічі далі.

Але справа також у пріоритетах. Окрім військового персоналу та виробництва, російський енергетичний експорт визначено як пріоритетну ціль.

«Путін видобуває природні ресурси і перетворює їх на “криваві долари”, які потім спрямовує проти нас у вигляді дронів Shahed і балістичних ракет», — каже командир Бровді, обґрунтовуючи удари.

Жителі Туапсе на російському узбережжі Чорного моря скаржаться на токсичний дощ після другої хвилі масштабних ударів по місцевому НПЗ за кілька днів. Але Бровді залишається незворушним.

«Якщо нафтопереробні заводи — це інструмент заробляння грошей, які використовуються для війни, то вони є законною військовою ціллю, що підлягає знищенню».

Командир веде війну в небі з секретного місця глибоко під землею. Нас привозять до нього у фургоні з затемненими вікнами, потім ведуть сходами вниз і коридорами, уздовж яких розташовані спальні капсули, і ми виходимо у високотехнологічну печеру, вкриту екранами від підлоги до стелі.

Звуковий фон — це серія сигналів і клацань, поки нові дані надходять до десятків чоловіків у футболках і худі, які схилилися над джойстиками і клавіатурами. Вони відстежують зображення, що транслюються безпосередньо з поля бою від пілотів дронів з позивними на кшталт KitKat і Antalya.

Сили безпілотних систем Бровді становлять лише 2% української армії, але нині, за його словами, на них припадає третина всіх знищених цілей. Їхній власний рівень втрат, каже він, не є таємницею: менше 1% на рік.

Кожен удар — будь-якого типу — знімається на відео для підтвердження і фіксується, а монітори на одній зі стін показують детальну таблицю результатів, яка оновлюється в режимі реального часу.

За минулий тиждень Бровді повідомив про ураження десятка офіцерів ФСБ на окупованій території, а також кількох енергетичних об’єктів у самій Росії. Він стверджує, що його сили є критично важливими для того, щоб не дати Путіну здобути гучні перемоги, особливо його мету захопити решту східного Донбасу протягом кількох місяців.

«Що він курить?» — різко відповідає Бровді. «Це нереалістично. Це абсурд».

Чотири роки тому Роберт Бровді почувався комфортніше в аукціонних домах на кшталт Christie’s, ніж у брудних окопах. Заможний зернотрейдер у ті часи, з додатковим заняттям як колекціонер мистецтва, уламки його довоєнного життя збереглися у картинах і скульптурах українських митців, розставлених по бункеру. Вони виставлені поруч із гільзами ракет і захопленими дронами. Він етнічний угорець з Ужгорода на заході України і найбільш відомий за своїм військовим позивним Мадьяр. До війни він був гладко поголений, а тепер носить довгу руду бороду з сивиною.

Підприємець записався воювати незадовго до повномасштабного вторгнення Росії — «ми всі знали, що війна неминуча» — спочатку вступивши до територіальної оборони, а потім пройшовши через одні з найзапекліших боїв, зокрема за Бахмут.

Але ще раніше, опинившись під вогнем російських сил у Херсоні, він вперше побачив потенціал дронів. Бровді згадав пристрій, який купив для власних дітей, і почав впроваджувати подібні у своєму підрозділі. Раптово вони змогли підніматися над російськими позиціями і передавати відео в режимі реального часу найближчій артилерійській групі, що дозволяло завдавати ударів. «Ідея спочатку виникла як самозбереження», — пояснює він, але це змінило поле бою.

За кілька місяців військові почали будувати власні дрони і прикріплювати боєприпаси, і невдовзі стали відомі як 414-та бригада — «Птахи Мадяра».

Стратегія Бровді не обмежується лише далекобійними ударами.

Він багато говорить про інший пріоритет: зменшення переваги Росії у живій силі.

Ця проблема стала ще гострішою для України, оскільки їй важко мобілізувати людей на фронт: «Ті, хто хотів воювати, вже воюють», — визнає командир.

Тому його підрозділи отримали прямий наказ щомісяця знищувати більше ворожих солдатів, ніж Росія може набрати. Це понад 30 тисяч осіб на місяць.

«30% усіх ударів дронів мають бути спрямовані проти військового персоналу», — чітко каже Бровді. «Можете називати це планом знищення, так, і зараз ми його перевиконуємо».

Він каже, що вони досягають цієї мети вже чотири місяці поспіль.

Я не можу підтвердити ці дані, але Бровді стверджує, що його люди роблять саме це: смерть кожного солдата має бути підтверджена відео, інакше вона не зараховується.

Деякі з цих відео постійно відтворюються на екранах у командному центрі, а Бровді також публікує їх у Telegram, де він називає свої дронові сили «птахами», а їхню російську здобич — «хробаками», яких треба полювати і знищувати.

«Наймасовіше знищення ворога в історії людства відбувається в цій кімнаті», — каже він в один момент, показуючи на екрани навколо.

Це жорсткі слова від спокійного чоловіка, але Бровді відмовляється, щоб його «гризло співчуття».

Російські війська перебувають далеко за межами своїх кордонів, каже він, відправлені Путіним, «який хоче знищити нашу націю».

«Якщо ми їх не вб’ємо, вони вб’ють нас. Це очевидно».

Командир наполягає, що не має «рожевих окулярів»: його мета — стримування, а не проведення нових контрнаступів чи повернення великих територій.

«Ми маємо ефективну зброю: не для ведення наступальної війни, а щоб не дозволити ворогу ефективно просуватися нашою територією», — каже він.

Він також вважає, що Володимир Путін не може дозволити собі завершити вторгнення, бо ризики поразки занадто великі.

Тому Бровді має ще одну ціль: російську мораль.

Він сподівається, що високі втрати разом із масштабними пожежами на об’єктах глибоко за кордоном можуть створити «певне бродіння» всередині Росії. Він прагне ефекту шоку.

Одне нещодавнє відео, широко поширене в Україні, показує російську жінку в Туапсе, яка ридає. «Я просто хотіла жити біля моря з дитиною, але все зруйновано… ці дрони літають, знищуючи все», — каже вона крізь сльози, між лайкою.

Для Бровді це знак того, що наслідки вторгнення Росії — і потужної відповіді України — можуть виходити за межі дотепер обмежених кіл.

Його мета з кожним дроном — змусити більше росіян ставити під сумнів війну, яку веде їхня країна, і президента, який її розпочав.