Російський суд заочно засудив Роберта Бровді до довічного ув’язнення

Другий Західний окружний військовий суд заочно засудив командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, відомого за позивним «Мадяр», до довічного ув’язнення у справі про теракт.

Саме таке покарання для Бровді запитувала прокуратура, повідомляє “Медиазона”.

Крім того, суд частково задовольнив цивільні позови родичів загиблої журналістки Анни Прокоф’євої — на загальну суму 20 мільйонів рублів замість 200 мільйонів, яких вони вимагали.

Згідно з обвинувальним висновком, військовослужбовці 414-ї бригади ЗСУ, виконуючи наказ Бровді та першого командувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського, нібито дистанційно встановили саморобний вибуховий пристрій на ділянці дороги в Курській області. Унаслідок цього 26 березня 2025 року журналістка «Першого каналу» Анна Прокоф’єва загинула, оператор Дмитро Волков отримав тяжкі травми, а військові, які їх супроводжували, — травми середньої тяжкості.

Із оголошених у суді свідчень військових випливає, що автомобіль УАЗ, на якому вони їхали на позиції, був завантажений безпілотниками.

Позиція обвинувачення щодо причетності Бровді до вибуху будувалася на свідченнях єдиного свідка, допитаного через пів року, — оголошуючи його показання, державний обвинувач не зазначив звання та джерело його відомостей. Цей свідок заявив, що якщо журналісти підірвалися на міні після того, як дорогу заздалегідь перевірив квадроцикл, то це могли зробити лише «Птахи Мадяра», оскільки «це улюблена тактика зазначеного підрозділу ЗСУ».

Призначена адвокатка Бровді не погодилася з обвинуваченням, заявивши: «Вважаю, що позиція мого підзахисного була б такою ж». У дебатах вона уточнила, що слідство не довело його провину, зокрема не долучило до справи експертизу щодо належності вибухового пристрою. Вона попросила виправдати Бровді.

Роберт Бровді — один із піонерів масового застосування дронів. У травні 2025 року Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України, а в червні призначив на посаду командувача Сил безпілотних систем ЗСУ.