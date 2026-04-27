На Київщині чоловік катував двох дітей співмешканки: що вирішив суд

Суд виніс вирок жителю Київщини, який систематично катував трирічного сина та дворічну доньку своєї цивільної дружини. Зловмисника відправили за ґрати на п’ять років.

Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі.

На початку цього року, під час перевірок умов проживання дітей, правоохоронці виявили у Фастові в одній із родин факт систематичного фізичного насильства над малолітніми дітьми.

“У 3-річного хлопчика та 2-річної дівчинки були численні гематоми на тілі, а медики зафіксували заподіяння їм сильного фізичного болю”. – розповіли в прокуратурі.

Чоловіка, який систематично бив дітей співмешканки, затримали. Йому повідомили про підозру та надалі висунули обвинувачення.

Під час судового розгляду вину обвинуваченого доведено. Суд визнав його винним у катуванні малолітньої дитини (ч. 1,2 ст. 127 КК України) і призначив покарання – п’ять років перебування за ґратами.

“Наразі ювенальні прокурори аналізують вирок суду першої інстанції. У разі наявності підстав прокуратура оскаржуватиме його в апеляційному порядку, зокрема в частині призначеного покарання”, – йдеться в повідомленні.