Генштаб підтвердив пошкодження установки НПЗ в Ярославлі та знищення 24 резервуарів у Туапсе

Сили оборони України уточнили результати уражень нафтопереробних об’єктів у Росії. Йдеться про удари по НПЗ у Ярославлі та районі Туапсе.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За оновленими даними, внаслідок ураження 26 квітня нафтопереробного заводу в Ярославлі пошкоджено установки вакуумної перегонки нафти.

Також підтверджено результати удару 20 квітня в районі Туапсинського НПЗ у Краснодарському краї. Там знищено 24 резервуари та пошкоджено ще чотири.

Раніше в Генштабі повідомляли про ураження складу боєприпасів і командно-спостережного пункту у районі Селидового Донецької області. У Мелітополі Запорізької області під удар потрапила РСЗВ “Торнадо-С”.

Також уражено пункти управління безпілотниками у районах Малинівки Донецької області та Гуляйполя на Запоріжжі. У районі Миколаївки Запорізької області під ударом опинився ремонтний підрозділ.