        Генштаб підтвердив пошкодження установки НПЗ в Ярославлі та знищення 24 резервуарів у Туапсе

        Галина Шподарева
        27 Квітня 2026 17:22
        Пожежа на Туапсинському НПЗ / Фото: Exilenova+
        Сили оборони України уточнили результати уражень нафтопереробних об’єктів у Росії. Йдеться про удари по НПЗ у Ярославлі та районі Туапсе.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        За оновленими даними, внаслідок ураження 26 квітня нафтопереробного заводу в Ярославлі пошкоджено установки вакуумної перегонки нафти.

        Також підтверджено результати удару 20 квітня в районі Туапсинського НПЗ у Краснодарському краї. Там знищено 24 резервуари та пошкоджено ще чотири.

        Раніше в Генштабі повідомляли про ураження складу боєприпасів і командно-спостережного пункту у районі Селидового Донецької області. У Мелітополі Запорізької області під удар потрапила РСЗВ “Торнадо-С”.

        Також уражено пункти управління безпілотниками у районах Малинівки Донецької області та Гуляйполя на Запоріжжі. У районі Миколаївки Запорізької області під ударом опинився ремонтний підрозділ.


