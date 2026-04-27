Українець встановив світовий рекорд за кількістю татуювань у вигляді кісток

Українець Олег Карпа встановив світовий рекорд за кількістю татуювань у вигляді кісток на тілі. Його результат значно перевищив досягнення відомого боді-арт персонажа Zombie Boy.

Олег Карпа зробив собі тату із 230 «кісток» на тілі / Фото: instagram.com/bony_kukki

Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Рекорд зафіксували у Дрогобичі.

За її словами, 28-річний чоловік протягом п’яти років створював на своєму тілі зображення кісток, що відтворюють анатомічну будову людського скелета.

Під час фіксації рекорду разом із лікарем-патологоанатомом протягом трьох годин було підраховано всі татуювання. Загалом на тілі Олега Карпи нарахували 230 зображень кісток.

Як зазначається, татуювання точно відповідають реальній анатомії, включаючи дрібні елементи, які зазвичай не враховуються у спрощених моделях.

Попередній рекорд належав Ріку Дженесту, відомому як Zombie Boy, у якого було 139 зображень кісток.

Олег Карпа працює медбратом судово-медичної експертизи та займається розвитком танатопрактики в Україні.