        Суспільство

        Працівників СБУ Полтавщини викрили на хабарі у 110 тисяч доларів, — НАБУ

        Галина Шподарева
        27 Квітня 2026 19:51
        Вилучені гроші / Фото: НАБУ
        Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили начальника слідчого відділу УСБУ в Полтавській області та його підлеглого на одержанні хабаря.

        Про це повідомили в НАБУ.

        За даними слідства, службовці через посередника, адвоката, вимагали у підприємця 110 тис. доларів за укладення угоди про визнання винуватості та припинення кримінального переслідування його компанії.

        “Осіб затримано на гарячому під час одержання другого траншу у сумі 55 тисяч доларів”, – йдеться в повідомленні.  

        Тривають першочергові слідчі дії.


