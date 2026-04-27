Працівників СБУ Полтавщини викрили на хабарі у 110 тисяч доларів, — НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили начальника слідчого відділу УСБУ в Полтавській області та його підлеглого на одержанні хабаря.
Про це повідомили в НАБУ.
За даними слідства, службовці через посередника, адвоката, вимагали у підприємця 110 тис. доларів за укладення угоди про визнання винуватості та припинення кримінального переслідування його компанії.
“Осіб затримано на гарячому під час одержання другого траншу у сумі 55 тисяч доларів”, – йдеться в повідомленні.
Тривають першочергові слідчі дії.