Працівників СБУ Полтавщини викрили на хабарі у 110 тисяч доларів, — НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили начальника слідчого відділу УСБУ в Полтавській області та його підлеглого на одержанні хабаря.

Про це повідомили в НАБУ.

За даними слідства, службовці через посередника, адвоката, вимагали у підприємця 110 тис. доларів за укладення угоди про визнання винуватості та припинення кримінального переслідування його компанії.

“Осіб затримано на гарячому під час одержання другого траншу у сумі 55 тисяч доларів”, – йдеться в повідомленні.

Тривають першочергові слідчі дії.