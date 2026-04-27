Мерц припустив, що Україні доведеться погодитися на втрати територій заради членства в ЄС

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що в межах майбутньої мирної угоди з Росією частина території України може залишитися поза контролем Києва. За його словами, такі рішення можуть бути пов’язані з перспективою вступу України до Європейського Союзу.

Про це пише Reuters.

27 квітня Фрідріх Мерц під час зустрічі зі студентами гімназії Carolus-Magnus у Марсберзі заявив, що Україна рано чи пізно підпише угоду про припинення вогню, а згодом і мирний договір із Росією.

За словами канцлера, у такому випадку може статися, що частина української території більше не залишиться під контролем Києва.

Мерц зазначив, що якщо президент Володимир Зеленський захоче донести таке рішення до населення та здобути підтримку більшості, а також провести референдум, то водночас має пояснити людям, що таким чином відкривається шлях до Європи.

Він також нагадав, що просування України до вступу в ЄС раніше блокував прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, однак після його поразки на виборах з’явилася можливість перейти до наступного етапу переговорів. Наразі Україна має статус офіційного кандидата на вступ до ЄС.

Водночас Мерц застеріг від очікувань швидкого членства, наголосивши, що Україна не може вступити до ЄС під час війни та має спочатку виконати вимоги щодо верховенства права і боротьби з корупцією.

За його словами, вступ 1 січня 2027 року є нереалістичним, так само як і 1 січня 2028 року. Натомість він запропонував проміжний варіант — участь України в інституціях ЄС у ролі спостерігача.

Минулого тижня ЄС також схвалив кредит для України на 90 мільярдів євро, який має покрити більшість потреб країни до 2027 року.