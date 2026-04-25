Німеччина підозрює Росію в кібератаках через Signal на політиків, дипломатів і журналістів

Уряд Німеччини підозрює Росію в причетності до фішингових атак через месенджер Signal. Під ударом опинилися політики, дипломати, військові та журналісти.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на урядові джерела.

За їхніми словами, атаки були спрямовані на високопоставлених політиків, дипломатів, військових і представників медіа.

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини та Федеральне управління з інформаційної безпеки раніше попереджали про подібні атаки на користувачів месенджерів.

За їхніми оцінками, такі дії, ймовірно, здійснює суб’єкт, пов’язаний із державою.

Федеральна прокуратура Німеччини заявила, що розслідує фішингові атаки на Signal із середини квітня, не розкриваючи деталей.

Водночас у Москві неодноразово заперечували причетність до хакерських атак проти інших країн.