Росіяни скинули чотири КАБи на будинки та дитсадок на Сумщині

27 квітня російські війська скинули на центральну частину Ямпільської громади керовані авіабомби. Після авіаудару троє людей звернулися до медиків.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

“Противник спрямував по центральній частині громади чотири керовані авіабомби – прицільно по цивільній інфраструктурі”, – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, під час авіаударів люди перебували на вулиці поблизу одного з місць влучання. Чотирьом постраждалим надали допомогу, поранення – не важкі.

Унаслідок удару значно пошкоджено дитячий садок. На момент атаки в закладі не було ані дітей, ані працівників, оскільки навчання відбувається дистанційно.

Триває ліквідація наслідків удару.