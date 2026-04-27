Одесу атакували ударні БпЛА: пошкоджено будинки, готель і авто, є поранені

Одеса вночі зазнала масованої атаки ударних безпілотників. За попередніми даними, є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Головне в Україні.

Вночі 27 квітня, за повідомленням начальника Одеської МВА Сергія Лисака, Одеса перебувала під масованою атакою ворога. Було зафіксовано влучання у житлову забудову та цивільні об’єкти в різних частинах міста.

За інформацією начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, будівлю готелю, складські приміщення та приватні автомобілі. Також у межах міста зафіксовано падіння уламків безпілотників, на місцях виникли локальні пожежі.

Попередньо повідомлялося про постраждалих: за даними Кіпера — щонайменше дев’ятеро осіб, за даними Лисака — 13 людей. Усі відповідні служби та медики працюють на місцях, розгортаються оперативні штаби, постраждалим надають допомогу.

Під час атаки в місті тривала повітряна тривога, працювала протиповітряна оборона. Мешканців закликали перебувати в укриттях до відбою. Дані щодо наслідків атаки уточнюються.