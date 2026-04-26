Ассефа встановила рекорд на Лондонському марафоні серед жінок

Ефіопська бігунка Тігст Ассефа виграла Лондонський марафон, встановивши новий світовий рекорд у жіночому забігу без пейсмейкерів. Вона подолала дистанцію за 2 години 15 хвилин 41 секунду, повідомляє AFP.

Ассефа, яка є срібною призеркою Олімпійських ігор і чемпіонату світу, вела боротьбу з кенійками Геллен Обірі та Джойселін Джепкосгеї. Вирішальний ривок вона зробила на заключних кілометрах і фінішувала першою.

Її результат на дев’ять секунд перевищив попереднє особисте досягнення, встановлене на цій же трасі минулого року.

Обірі фінішувала другою з особистим рекордом 2:15:53. Вона випередила Джепкосгей лише на дві соті секунди.

Ефіопійка Тігст Ассефа захистила свій титул переможниці Лондонського марафону / Фото AFP

Світовий рекорд у змішаних забігах, де жінки можуть користуватися допомогою чоловіків-пейсмейкерів, належить кенійці Рут Чепнгетіч — 2:09:56, встановлений на Чиказькому марафоні у жовтні 2024 року.

У жовтні 2025 року Чепнгетіч отримала трирічну дискваліфікацію за допінг, однак її попередні результати та рекорди залишаються чинними.