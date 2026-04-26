Вночі росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини

Вночі російські війська атакували Одеську область, під ударом опинилися портова інфраструктура, промислові об’єкти та житлові будинки. Внаслідок атаки постраждала одна людина.
Про це повідомили в ДСНС.
За даними рятувальників, унаслідок обстрілу виникло кілька осередків займання, зокрема на території портової інфраструктури.
Також пошкоджено вікна у багатоповерховому будинку та приватні автомобілі.
Рятувальники оперативно ліквідували всі пожежі. До гасіння залучили 88 вогнеборців та 19 одиниць техніки ДСНС.