        Події

        Вночі росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини

        Віктор Алєксєєв
        26 Квітня 2026 09:36

        Вночі російські війська атакували Одеську область, під ударом опинилися портова інфраструктура, промислові об’єкти та житлові будинки. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

        Про це повідомили в ДСНС.

        Удар по Одещині: пошкоджено порт і житлові будинки / Фото ДСНС

        За даними рятувальників, унаслідок обстрілу виникло кілька осередків займання, зокрема на території портової інфраструктури.

        Реклама
        Реклама

        Також пошкоджено вікна у багатоповерховому будинку та приватні автомобілі.

        Рятувальники оперативно ліквідували всі пожежі. До гасіння залучили 88 вогнеборців та 19 одиниць техніки ДСНС.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини