Рекордні темпи ремонту доріг: Свириденко назвала строки завершення

В Україні ліквідували понад 5,7 млн кв. м пошкоджень дорожнього покриття. Це рекордний показник за останні шість років.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, по всій країні тривають поточні ремонти доріг, зокрема на міжнародних трасах і дорогах державного значення.

Роботи виконують понад 200 бригад і майже 2 000 працівників щодня.

Згідно з планами, ремонти на трасах міжнародного значення мають завершити до 1 травня, а на національних — до 1 червня.

Окремо розпочалися роботи на дорогах у прифронтових областях у 40-кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення.

Їх виконують підрозділи Державної спеціальної служби транспорту з урахуванням безпекової ситуації та пріоритетності маршрутів.

Свириденко наголосила, що дороги мають стратегічне значення для обороноздатності країни, логістики, бізнесу та забезпечення життя громад.