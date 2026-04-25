        Рекордні темпи ремонту доріг: Свириденко назвала строки завершення

        Сергій Бордовський
        25 Квітня 2026 18:49
        Розпочалися роботи на дорогах прифронтових областей у 40-кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення / Фото: t.me/svyrydenkoy
        В Україні ліквідували понад 5,7 млн кв. м пошкоджень дорожнього покриття. Це рекордний показник за останні шість років.

        Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

        За її словами, по всій країні тривають поточні ремонти доріг, зокрема на міжнародних трасах і дорогах державного значення.

        Роботи виконують понад 200 бригад і майже 2 000 працівників щодня.

        Згідно з планами, ремонти на трасах міжнародного значення мають завершити до 1 травня, а на національних — до 1 червня.

        Окремо розпочалися роботи на дорогах у прифронтових областях у 40-кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення.

        Їх виконують підрозділи Державної спеціальної служби транспорту з урахуванням безпекової ситуації та пріоритетності маршрутів.

        Свириденко наголосила, що дороги мають стратегічне значення для обороноздатності країни, логістики, бізнесу та забезпечення життя громад.


