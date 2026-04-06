Уряд спростив модернізацію авіації для боротьби з “шахедами”

Уряд України ухвалив рішення, яке дозволяє швидше модернізувати авіацію для протидії дронам. Процедури дообладнання літаків і гелікоптерів суттєво скорочують.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, рішення дозволяє встановлювати на літаки та гелікоптери озброєння, засоби зв’язку, навігації та виявлення цілей без тривалих погоджень.

Тепер увесь процес модернізації скоротять до одного місяця.

До виконання робіт залучатимуть не лише підприємства, а й фахівців та військові частини.

Уряд розраховує, що це дозволить швидше реагувати на нові загрози та посилити можливості українських військових у відбитті повітряних атак, зокрема дронів типу «шахед».

Свириденко наголосила, що Україна має оперативно адаптувати свої процедури до викликів війни та змінюватися відповідно до ситуації.