Іноземцям у ЗСУ спростять оформлення тимчасового проживання — Свириденко

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що уряд спростив процедури оформлення документів для іноземців, які воюють або планують долучитися до Сил оборони України.

За словами Свириденко, посвідку на тимчасове проживання тепер видаватимуть на весь строк дії контракту та ще на шість місяців після його завершення.

Також уряд врегулював питання для іноземців, які лише планують підписати контракт із Силами оборони.

Відтепер у деяких випадках вони зможуть подавати документи навіть із простроченим паспортом — якщо новий документ можна отримати лише у державі-агресорі або країні, яка не визнає територіальну цілісність України.

Крім того, Кабмін спростив підтвердження місця проживання для частини іноземців, які проходять службу.

За словами прем’єр-міністра, рішення має зменшити бюрократію та створити «більш зрозумілі й нормальні умови перебування в Україні» для людей, які захищають державу.