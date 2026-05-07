“Має значення не думка Москви, а думка Трампа” — у команді Зеленського відреагували на новий ультиматум Кремля

Нові заяви Кремля щодо мирних переговорів свідчать про те, що Росія не планує завершувати війну навіть у разі отримання контролю над Донбасом.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в команді президента України.

Співрозмовник видання прокоментував заяву помічника президента РФ Юрія Ушакова, який назвав «недоцільними» переговори України, США та Росії у тристоронньому форматі, поки українські війська не залишать Донбас.

За словами джерела, у контексті переговорів ключовою є позиція Вашингтона та президента США Дональда Трампа, які, як і Україна, вважають, що війну потрібно завершувати дипломатичним шляхом.

Окремо співрозмовник звернув увагу на слова Ушакова про те, що після виведення українських військ із Донбасу бойові дії лише «призупинять».

«Це він ляпнув саме те, що вони збираються і що ми говорили партнерам весь цей час: вони хочуть Донбас, але не хочуть зупиняти війну навіть після того. Тобто їхній план — просто отримати плацдарм», — заявило джерело.

Раніше Юрій Ушаков заявив, що переговори про завершення війни наразі є «марною тратою часу».

Новий раунд переговорів України, США та Росії планувався на початок березня, однак його перенесли через початок американської операції проти Ірану.

7 травня секретар РНБО України Рустем Умєров прибув до США для зустрічей з американськими посадовцями, де, зокрема, планується обговорення дипломатичного процесу.