Серед 10 пунктів іранського плану перемир’я: припинення бойових дій, виведення військ США та скасування санкцій

Іран оприлюднив деталі запропонованого Сполученим Штатам плану з 10 пунктів, який був прийнятий як основа угоди про припинення вогню. Умови передбачають виведення військ США, припинення бойових дій та скасування санкцій.

Про це пише іранське агентство Fars.

Зазначається, що запропонований Ісламською Республікою Іран 10-пунктний план визначає остаточні рамки припинення бойових дій і містить такі положення:

Реклама

Реклама

Повне припинення будь-якої агресії проти Ірану та союзних йому груп опору. Виведення бойових сил США з регіону, заборона будь-яких атак з баз по Ірану та утримання від приведення сил у бойову готовність. Обмежений щоденний прохід суден через Ормузьку протоку протягом двох тижнів у межах протоколу безпечного проходу під наглядом і за встановленими правилами Ірану. Скасування всіх первинних, вторинних санкцій і санкцій ООН. Відшкодування збитків Ірану шляхом створення інвестиційного та фінансового фонду. Зобов’язання Ірану не створювати ядерну зброю. Визнання США права Ірану на збагачення та переговори щодо рівня збагачення. Згода Ірану на переговори щодо двосторонніх і багатосторонніх мирних угод із країнами регіону відповідно до власних інтересів. Поширення зобов’язання про ненапад на всіх агресорів проти всіх груп опору. Припинення дії всіх резолюцій МАГАТЕ та Ради Безпеки ООН. Зобов’язання закріплюються в офіційній резолюції ООН.

Іран раніше відхилив 15-пунктний план США та пов’язував будь-яке припинення вогню з прийняттям власного плану і офіційною згодою президента США Дональда Трампа. Зазначається, що Трамп офіційно прийняв 10-пунктний план Ірану.