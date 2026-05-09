Обов’язкове страхування автомобілів у Польщі

Ubezpieczenie OC – так у Польщі називається обов’язкове страхування цивільної відповідальності для автомобілів. Експлуатація транспортного засобу без чинного поліса заборонена. Польський Консультант роз’яснює ключові аспекти страхування.

Штраф за відсутність OC

Розмір штрафу прив’язаний до мінімальної заробітної плати та перераховується щороку. Максимальні санкції для легкового автомобіля досягають 200% від «мінімалки», а для вантажного – 300%.

Максимальна величина застосовується при простроченні понад 14 днів. До закінчення цього терміну санкції нижчі. Точні суми публікуються в оновлюваних матеріалах на офіційних ресурсах.

Фактори, що впливають на вартість автострахування в Польщі

Ціна поліса складається з безлічі параметрів: у великих містах вартість вища через інтенсивність руху, у сільській місцевості – нижча. Іноземець купує поліс на тих самих умовах, що й громадяни Польщі, однак мова йде виключно про автомобілі з польською реєстрацією.

вік автомобіля;

об’єм двигуна;

модель та кількість попередніх власників;

стаж водіння;

регіон реєстрації транспортного засобу.

Способи економії

Іноземні водії часто не використовують історію страхування, накопичену за межами Польщі. Тим часом польські компанії можуть враховувати закордонний безаварійний стаж і надавати знижку. Страхова історія в такому випадку не обнуляється.

При купівлі автомобіля у попереднього власника наявний поліс переоформлюється на нового власника безкоштовно. Присутність колишнього власника потрібна не завжди. Навіть якщо термін дії поліса закінчується через кілька тижнів, переоформлення створює запис у базах даних, що впливає на розмір майбутніх внесків.

Страхування авто в Польщі може оплачуватися в розстрочку. Річний внесок розбивається на два, три, чотири або шість платежів. Чим більше частин, тим вища підсумкова сума. Наприклад, при річній вартості 1280 злотих поділ на два платежі збільшує ціну до 1360 злотих.

Де оформити поліс ОС?

Найзручнішим способом є звернення до страхових агентів. Вони співпрацюють з кількома компаніями одночасно і підбирають оптимальний варіант під конкретні обставини.

Польський Консультант попереджає: підозріло дешеві поліси є підробкою. Їх використання тягне за собою штраф і погіршення репутації, що негативно позначається на подальшій легалізації.

Документи для оформлення

Для укладення договору необхідні два документи: реєстраційні номери та техпаспорт (у деяких випадках тимчасовий). Наявність номера PESEL закон не вимагає, проте більшість компаній без цього ідентифікатора поліс не оформляють. Оформити ОС без PESEL можливо, але вибір страховиків буде обмеженим.

Перевірка дійсності поліса

Чинне законодавство не зобов’язує водія мати поліс при собі. Перевірити наявність страховки можна через онлайн-сервіси або надіславши письмовий запит до страхової компанії чи асоціації страховиків. Ця функція є затребуваною під час купівлі автомобіля та після ДТП.

Страхування іноземного автомобіля

Польський поліс OC поширюється тільки на транспортні засоби, зареєстровані в Польщі. Для автомобілів з реєстрацією за межами ЄС передбачений продукт OC Graniczna. Це спеціальний тип страхування, визнаний владою як обов’язковий.

За наявності чинної Зеленої карти оформляти OC Graniczna не потрібно. Після закінчення її терміну цей поліс стає альтернативою. Середня вартість становила близько 60 злотих на місяць. При купівлі необхідно точно вказувати, що мова йде про іноземний транспорт.

Підсумовуємо. Обов’язкове страхування авто в Польщі потрібне кожному власнику транспортного засобу. Своєчасне оформлення поліса, врахування закордонного стажу та грамотне переоформлення при купівлі автомобіля дозволяють мінімізувати витрати та уникнути штрафних санкцій.