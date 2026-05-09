“Ми просто хочемо миру”: як українці реагують на тимчасове припинення вогню

Триденне перемир’я між Україною та Росією, оголошене за посередництва США, дало багатьом українцям короткий перепочинок після років постійних атак, однак у Кремлі заявляють, що до повноцінної мирної угоди ще «дуже далеко».

Про це йдеться у матеріалі Reuters.

Президент США Дональд Трамп 8 травня повідомив, що Україна та Росія погодилися на припинення вогню з 9 до 11 травня, а також на обмін полоненими у форматі «1000 на 1000». Він висловив сподівання, що триденне перемир’я може бути продовжене.

У Reuters зазначають, що в ніч на 9 травня в Україні не оголошували масштабних повітряних тривог через ракетні удари, хоча українські військові повідомляли про окремі безпілотники вздовж лінії фронту.

22-річна Катерина Кізєва, яка виїхала з Херсона до Черкас, розповіла Reuters, що навіть кілька ночей без обстрілів стали для людей полегшенням.

«Чесно кажучи, безсонні ночі вже трохи втомили. Хоча б кілька днів ми зможемо спати спокійно і без атак», — сказала вона журналістам на Майдані Незалежності у Києві.

Водночас у Кремлі заявляють, що швидкого миру очікувати не варто.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що питання врегулювання війни є «надто складним», а шлях до мирної угоди буде довгим і складним.

За словами Пєскова, США поспішають із переговорами, однак досягнення реального врегулювання вимагатиме значного часу.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що під час параду 9 травня у Москві «не було ударів по Червоній площі», а Росія, відповідно, не завдавала «масованого удару у відповідь по Києву».

Reuters нагадує, що Росія та Україна вже неодноразово оголошували окремі перемир’я, однак сторони швидко звинувачували одна одну у їх порушенні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нинішня домовленість стала частиною переговорних зусиль США, а гуманітарні питання залишаються одним із головних пріоритетів Києва.

Агентство також звертає увагу, що Україна після початку повномасштабної війни перенесла офіційне відзначення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні з 9 на 8 травня, дистанціюючись від радянської традиції.

Втім, частина українців і надалі 9 травня приносить квіти до пам’ятників радянським солдатам.

Житель Харкова Олександр Бойко, який втратив майно через війну, сказав Reuters, що українці вже виснажені війною.

«Це перемир’я — на день, два чи три — тимчасовий захід. Нам потрібен мир. Уже п’ятий рік триває війна. Досить», — сказав він.

Інший мешканець Харкова, Рамаз Цициашвілі, висловив сподівання, що нинішня «тиша» стане першим кроком до ширших переговорів.

«Можливо, станеться диво, і це тимчасове припинення вогню триматиметься довше, а потім крок за кроком усе перейде до переговорів, і питання вирішуватимуться в кабінетах, а не на полі бою», — заявив він Reuters.