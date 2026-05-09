        Лонгріди

        “Ми просто хочемо миру”: як українці реагують на тимчасове припинення вогню

        Сергій Бордовський
        9 Травня 2026 18:21
        читать на русском →
        Ілюстративне фото: Сергій Козлов/Facebook
        Ілюстративне фото: Сергій Козлов/Facebook

        Триденне перемир’я між Україною та Росією, оголошене за посередництва США, дало багатьом українцям короткий перепочинок після років постійних атак, однак у Кремлі заявляють, що до повноцінної мирної угоди ще «дуже далеко».

        Про це йдеться у матеріалі Reuters.

        Президент США Дональд Трамп 8 травня повідомив, що Україна та Росія погодилися на припинення вогню з 9 до 11 травня, а також на обмін полоненими у форматі «1000 на 1000». Він висловив сподівання, що триденне перемир’я може бути продовжене.

        Реклама
        Реклама

        У Reuters зазначають, що в ніч на 9 травня в Україні не оголошували масштабних повітряних тривог через ракетні удари, хоча українські військові повідомляли про окремі безпілотники вздовж лінії фронту.

        22-річна Катерина Кізєва, яка виїхала з Херсона до Черкас, розповіла Reuters, що навіть кілька ночей без обстрілів стали для людей полегшенням.

        «Чесно кажучи, безсонні ночі вже трохи втомили. Хоча б кілька днів ми зможемо спати спокійно і без атак», — сказала вона журналістам на Майдані Незалежності у Києві.

        Водночас у Кремлі заявляють, що швидкого миру очікувати не варто.

        Речник президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що питання врегулювання війни є «надто складним», а шлях до мирної угоди буде довгим і складним.

        За словами Пєскова, США поспішають із переговорами, однак досягнення реального врегулювання вимагатиме значного часу.

        Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що під час параду 9 травня у Москві «не було ударів по Червоній площі», а Росія, відповідно, не завдавала «масованого удару у відповідь по Києву».

        Reuters нагадує, що Росія та Україна вже неодноразово оголошували окремі перемир’я, однак сторони швидко звинувачували одна одну у їх порушенні.

        Президент України Володимир Зеленський заявив, що нинішня домовленість стала частиною переговорних зусиль США, а гуманітарні питання залишаються одним із головних пріоритетів Києва.

        Агентство також звертає увагу, що Україна після початку повномасштабної війни перенесла офіційне відзначення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні з 9 на 8 травня, дистанціюючись від радянської традиції.

        Втім, частина українців і надалі 9 травня приносить квіти до пам’ятників радянським солдатам.

        Житель Харкова Олександр Бойко, який втратив майно через війну, сказав Reuters, що українці вже виснажені війною.

        «Це перемир’я — на день, два чи три — тимчасовий захід. Нам потрібен мир. Уже п’ятий рік триває війна. Досить», — сказав він.

        Інший мешканець Харкова, Рамаз Цициашвілі, висловив сподівання, що нинішня «тиша» стане першим кроком до ширших переговорів.

        «Можливо, станеться диво, і це тимчасове припинення вогню триматиметься довше, а потім крок за кроком усе перейде до переговорів, і питання вирішуватимуться в кабінетах, а не на полі бою», — заявив він Reuters.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov