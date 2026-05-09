В Італії затримали колишнього посла за продаж шенгенських віз росіянам

У Римі затримали колишнього посла Італії в Узбекистані П’єргабріеле Пападію де Боттіні ді Сант’Аньєзе у справі про ймовірний продаж шенгенських віз громадянам Росії.

Про це повідомляє La Repubblica.

За даними слідства, дипломат разом зі своєю помічницею — уродженкою Росії Тетяною Таракановою, яка має італійське громадянство та проживає у Болгарії, організував схему видачі довгострокових туристичних шенгенських віз росіянам через посольство Італії у Ташкенті.

Реклама

Реклама

Слідчі стверджують, що росіяни платили за візи від 4 до 16 тисяч євро, хоча офіційна вартість оформлення становить від 45 до 60 євро.

За версією прокуратури, фігуранти видавали візи навіть людям, які не відповідали вимогам Шенгенської зони. Частина заявників не мала необхідних документів, не проживала в Узбекистані та навіть не з’являлася особисто у консульстві.

У матеріалі йдеться, що схема діяла через кілька туристичних агентств у Москві, а окремі заявки передавалися через Telegram.

Розслідування почалося після перевірки Міністерства закордонних справ Італії у липні 2025 року.

Під час інспекції у 81 із 92 перевірених справ не знайшли підтверджень особистої присутності заявників у посольстві.

За даними слідства, одна з туристичних компаній із Москви переказала понад 23 тисячі євро на болгарський рахунок Тараканової, оформивши платіж як «позику».

La Repubblica також опублікувала фрагмент розмови, записаної під час перевірки. У ній один із колег запитує дипломата, чи робив він це «заради грошей», на що той відповідає: «Мені потрібні були».

Сам експосол заявив, що його слова вирвали з контексту, а під час розмови він перебував у стресовому стані через перевірку.

Слідчі також перевіряють майно Пападії приблизно на 3 млн євро, походження якого він пояснює спадщиною.

За даними прокуратури, загалом правоохоронці перевіряють близько 400 візових справ.