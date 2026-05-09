Путін на параді в Москві заявив про “праве діло” війни Росії та знову згадав НАТО

Російський диктатор Володимир Путін під час виступу на параді 9 травня у Москві знову пов’язав Другу світову війну з повномасштабною війною Росії проти України та заявив про «правоту» дій РФ.

Про це повідомляє Головне в Україні.

У своїй промові російський президент заявив, що «великий подвиг покоління переможців» нібито надихає учасників війни проти України, яку в Росії називають «СВО».

Також Путін стверджував, що російські військові «протистоять агресивній силі, яку підтримує весь блок НАТО», однак «продовжують іти вперед».

Окремо глава Кремля заявив, що «наше діло праве», а перемога Росії нібито «кується і на полі бою, і в тилу».

Під час промови Путін також наголосив на «російському характері та силі духу», які, за його словами, особливо проявляються у складні часи.

Крім того, він заявив, що російські науковці та інженери створюють «передові та унікальні зразки озброєння» і розгортають їх масове виробництво.

У своїй промові Путін також повторив традиційні для російської влади тези про вирішальний внесок Радянського Союзу у перемогу над нацизмом та заявив, що саме радянський народ «врятував світ».

Парад у Москві проходить на тлі повномасштабної війни Росії проти України та посилених заходів безпеки у російській столиці.