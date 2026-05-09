Уніч “перемир’я” РФ атакувала Україну ракетою “Іскандер” та 43 безпілотниками

У ніч на 9 травня Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із Криму та 43 ударними безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, противник застосував ударні дрони Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори «Пародія». Запуски здійснювалися з районів Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська та Міллерового у РФ.

До відбиття повітряної атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем Сил оборони України.

Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 34 ворожі безпілотники на півдні, півночі та сході країни.

У Повітряних силах також повідомили про влучання ракети та дев’яти ударних дронів у шести локаціях.

Крім того, падіння уламків збитих цілей зафіксували ще на двох локаціях.