        Уніч “перемир’я” РФ атакувала Україну ракетою “Іскандер” та 43 безпілотниками

        Сергій Бордовський
        9 Травня 2026 08:54
        Ілюстративне фото: DepositPhotos
        У ніч на 9 травня Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із Криму та 43 ударними безпілотниками різних типів.

        Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

        За даними військових, противник застосував ударні дрони Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори «Пародія». Запуски здійснювалися з районів Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська та Міллерового у РФ.

        До відбиття повітряної атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем Сил оборони України.

        Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 34 ворожі безпілотники на півдні, півночі та сході країни.

        У Повітряних силах також повідомили про влучання ракети та дев’яти ударних дронів у шести локаціях.

        Крім того, падіння уламків збитих цілей зафіксували ще на двох локаціях.


