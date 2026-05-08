Зеленський підтвердив інформацію про обмін полоненими “1000 на 1000” та триденний режим тиші

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та Росія домовилися про обмін військовополоненими у форматі «1000 на 1000», а також про режим тиші на 9, 10 та 11 травня. Про це глава держави повідомив у своєму зверненні.

За словами Зеленського, останніми днями було багато сигналів щодо «конфігурації завтрашнього дня в Москві» у зв’язку з українськими далекобійними ударами. Президент наголосив, що принцип дзеркальності у діях України «добре відомий» російській стороні.

Водночас Зеленський заявив, що для України життя військовополонених важливіше за будь-які символічні чи політичні питання.

Реклама

Реклама

«Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому», — зазначив президент.

За словами глави держави, домовленостей вдалося досягти в межах переговорного процесу за посередництва американської сторони.

Президент також повідомив, що доручив українській команді оперативно підготувати все необхідне для проведення обміну.

Окремо Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу та його команді за «результативну дипломатичну участь» і висловив сподівання, що Вашингтон забезпечить виконання домовленостей російською стороною.

Зазначимо, що на сайті Офісу президента зʼявився указ президента про виключення московської Красної площі з переліку цілей для ураження Силами оборони. “Дозволити 9 травня 2026 року провести парад в м. Москві (Російська Федерація)”, йдеться в указі Зеленського.

Раніше Дональд Трамп заявив про домовленість щодо триденного припинення вогню між Росією та Україною. Окрім того він повідомив про домовленість щодо обміну полоненими у форматі «1000 на 1000».