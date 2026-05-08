РФ не зменшила інтенсивності атак — Зеленський після поїздки на фронт

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із військовослужбовцями 31-ша окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького, яка тримає оборону на Олександрівському напрямку.

За словами глави держави, під час поїздки він заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирський щодо ситуації на передовій. Зеленський заявив, що попри оголошене припинення вогню російські війська не зменшили інтенсивності штурмових дій.

Також президенту доповіли про оперативну обстановку в смузі оборони 31-ї ОМБр. Під час зустрічі з командирами батальйонів і рот обговорювалися питання служби іноземців у бригаді, розвиток наземних роботизованих комплексів та підтримка інноваційного напрямку.

Реклама

Реклама

Окремо Зеленський повідомив, що відзначив українських військових орденами Богдана Хмельницького III ступеня та «За мужність» II–III ступенів.