Масштабна пожежа в Чорнобильській зоні: у МВС зробили заяву щодо рівня радіаційного фону

Станом на 11:00 8 травня радіаційна ситуація в Україні залишається стабільною. Рівень гамма-випромінювання перебуває в межах норми.

Про це повідомили в МВС.

За даними Національної гідрометеорологічної служби ДСНС, рівень гамма-випромінювання перебуває в межах норми на всій території країни, зокрема на півночі Київської області.

Реклама

Реклама

У МВС закликали громадян у разі появи суперечливої інформації орієнтуватися виключно на офіційні джерела.

Ліквідація масштабної пожежі в Чорнобильській зоні відчуження триває.

Як раніше повідомляли в ДСНС, у Київській області в Чорнобильській зоні відчуження вогонь охопив понад 1100 гектарів лісу. Через сильні пориви вітру вогонь швидко поширюється територією та охоплює нові квартали лісового масиву.