        Масштабна пожежа в Чорнобильській зоні: у МВС зробили заяву щодо рівня радіаційного фону

        Галина Шподарева
        8 Травня 2026 11:42
        Рятувальники ДСНС на місці пожежі в зоні відчуження / Фото: ДСНС
        Станом на 11:00 8 травня радіаційна ситуація в Україні залишається стабільною. Рівень гамма-випромінювання перебуває в межах норми.

        Про це повідомили в МВС.

        За даними Національної гідрометеорологічної служби ДСНС, рівень гамма-випромінювання перебуває в межах норми на всій території країни, зокрема на півночі Київської області.

        У МВС закликали громадян у разі появи суперечливої інформації орієнтуватися виключно на офіційні джерела.

        Ліквідація масштабної пожежі в Чорнобильській зоні відчуження триває.

        Як раніше повідомляли в ДСНС, у Київській області в Чорнобильській зоні відчуження вогонь охопив понад 1100 гектарів лісу. Через сильні пориви вітру вогонь швидко поширюється територією та охоплює нові квартали лісового масиву.


