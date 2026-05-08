Зеленський підтвердив удар по НПЗ в Ярославлі: відео

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар по Ярославлю в Росії та заявив, що українські “далекобійні санкції” продовжують діяти у відповідь на російські атаки по українських містах і селах.

Відео наслідків оприлюднено в Telegram-каналі Володимира Зеленського.

За словами президента, йдеться про об’єкт нафтової сфери у Ярославлі, який розташований більш ніж за 700 кілометрів від державного кордону України та мав значення для фінансування російської війни.

Зеленський подякував Збройним силам України та воєнній розвідці за прояв справедливості.

“Українські далекобійні санкції продовжили діяти у відповідь на російські удари по наших містах і селах. Росія має обрати справжній мир, і лише сильний тиск це забезпечить”, — заявив президент.

Нагадаємо, сьогодні Telegram-канал Astra з посиланням на OSINT-аналіз відео очевидців повідомив, що в Ярославлі після атаки спалахнув НПЗ ПАТ “Славнефть-ЯНОС”. Підприємство є нафтопереробним заводом паливно-мастильного профілю та входить до п’ятірки найбільших НПЗ Росії за обсягами переробки вуглеводневої сировини. Також це найбільше нафтопереробне підприємство Центрального федерального округу РФ.