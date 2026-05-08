У РФ горіли НПЗ і заводи в Ярославлі та Ростові, атаку дронів відбивала й Москва

У ніч на 8 травня у Ярославлі після атаки безпілотників загорівся нафтопереробний завод “Славнефть-ЯНОС”. Також пожежу зафіксували у промисловій зоні Ростова-на-Дону поблизу заводу “Емпілс” та філії науково-технічного центру “Радар”.

Про це повідомив Telegram-канал Astra з посиланням на OSINT-аналіз відео очевидців.

У Ярославлі після атаки спалахнув НПЗ ПАТ “Славнефть-ЯНОС”. Підприємство є нафтопереробним заводом паливно-мастильного профілю та входить до п’ятірки найбільших НПЗ Росії за обсягами переробки вуглеводневої сировини. Також це найбільше нафтопереробне підприємство Центрального федерального округу РФ.

Як зазначає ASTRA, завод уже неодноразово зазнавав атак українських дронів. За публічними даними, 99,7% акцій компанії “Славнефть” контролюють “Роснефть” та “Газпром”.

Крім того, у ніч на 8 травня жителі Ростова-на-Дону повідомляли про серію вибухів та пожежу. Згідно з OSINT-аналізом ASTRA, займання виникло в районі Західного промвузла.

У цій зоні розташовані завод лакофарбових матеріалів “Емпілс”, який уже атакували у січні 2026 року, а також філія “НТЦ Радар”. “Емпілс” є одним із ключових хімічних і лакофарбових підприємств півдня Росії.

Філія акціонерного товариства “Науково-технічний центр “Радар” займається розробкою та обслуговуванням комплексів спеціального призначення та співпрацює з Міністерством оборони РФ.

Також мер Москви Сергій Собянін упродовж ночі повідомив про знищення 26 БпЛА, які летіли на Москву. За його словами, на місцях падіння уламків працювали фахівці екстрених служб. Через загрозу безпілотників обмежували роботу аеропортів “Внуково” та “Домодєдово”.

Загалом міноборони РФ відзвітували про нібито 264 збитих протягом ночі БпЛА.