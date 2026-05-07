Україна програла Казахстану в драматичному матчі ЧС-2026 з хокею

Збірна України з хокею зазнала поразки від Казахстану у матчі четвертого туру чемпіонату світу-2026 у дивізіоні IA. Основний та додатковий час завершилися з рахунком 4:4, а у серії післяматчевих булітів сильнішою виявилася команда Казахстану.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Першими у матчі відзначилися хокеїсти Казахстану — на 12-й хвилині шайбу закинув Всеволод Логвін після помилки захисника збірної України Ігоря Мережка.

На старті другого періоду Андрій Денискін зрівняв рахунок, однак згодом Казахстан двічі поспіль відзначився завдяки шайбам Кірілла Ляпунова та Романа Старченка.

До завершення другого періоду Україна змогла відігратися. Спочатку шайбу у більшості закинув Ігор Мережко, а за 20 секунд до сирени Олександр Пересунько відновив паритет.

У третьому періоді Артем Гребеник вивів Україну вперед, однак менш ніж за хвилину Батирлан Муратов зрівняв рахунок — 4:4.

В овертаймі команди не визначили переможця, а у серії булітів українська збірна закинула лише одну шайбу проти двох у Казахстану.

Після чотирьох матчів Україна має 7 очок та посідає друге місце у турнірній таблиці дивізіону IA. Лідирує Казахстан із 11 очками.

Свій заключний матч на турнірі збірна України проведе 8 травня проти Японії.