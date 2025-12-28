Лукашенко впав під час хокейного матчу в Білорусі

Під час аматорського хокейного матчу в Білорусі стався інцидент за участю самопроголошеного президента країни Олександр Лукашенко. Про це повідомляє спортивне видання Чемпіон.

За інформацією білоруських медіа, подія сталася 27 грудня під час гри між командою Лукашенка та збірною Брестської області. В одному з ігрових епізодів хокеїст під номером 68 випадково врізався в Лукашенка зі спини, після чого той утратив рівновагу й упав просто на льоду. На трибунах запанувала напружена пауза, однак серйозних наслідків інцидент не мав — політика швидко підвели, і він продовжив участь у матчі.

Офіційні ресурси Лукашенка момент падіння не коментували, зосередившись натомість на перебігу гри та результативних діях його сина Миколи Лукашенка. Матч завершився з рахунком 5:5, а вирішальну шайбу наприкінці третього періоду, за лічені десяті секунди до фінальної сирени, закинув саме він.

Пізніше Лукашенко прокоментував інцидент, заявивши, що почувається добре і відбувся лише розтягненням м’язів. «Обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись. Всё в порядке», — сказав він.

Особа хокеїста, який став мимовільним учасником інциденту, офіційно не коментувалася. Водночас відомо, що під номером 68 грав Ярослав Чуприс — колишній гравець національної збірної Білорусі, учасник п’яти чемпіонатів світу та триразовий чемпіон країни. Після завершення ігрової кар’єри у 2017 році він перейшов на тренерську роботу та нині очолює юнацьку збірну Білорусі U-17.