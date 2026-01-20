Лукашенко підписав документ про участь Білорусі в “Раді миру” Трампа

Білорусь офіційно приєдналася до запропонованої президентом США Дональдом Трампом міжнародної ініціативи “Рада миру”. Відповідний документ про участь країни та виконання положень статуту підписав Олександр Лукашенко.

Про це пише білоруське видання Белта.

За словами Лукашенка, процедура підписання документа була здійснена відповідно до умов, викладених у листі президента США Дональда Трампа, і передбачала направлення офіційного звернення до Сполучених Штатів.

Лукашенко також прокоментував поширені в медіа твердження про необхідність фінансового внеску для участі в Раді. Він заявив, що на початковому етапі — протягом перших трьох років — участь у цій організації не потребує жодних платежів. За його словами, можливість подальшої участі після цього періоду може бути пов’язана з фінансовими умовами, однак остаточне рішення залежить від формату співпраці.

Лукашенко зазначив, що розглядає цю ініціативу як потенційний майданчик для обговорення питань безпеки в різних регіонах світу. Він також заявив, що Мінськ бачить можливість використання цього формату для обговорення війни в Україні.

Раніше Bloomberg опублікував перелік запрошень до “Ради миру” від Трампа. Не всі лідери підтвердили отримання запрошення, тому список не є вичерпним: