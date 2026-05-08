У Росії масово скасовують рейси через атаки БпЛА, люди в аеропортах сплять на підлозі

8 травня на півдні Росії призупинили роботу 13 аеропортів на тлі атак безпілотників та влучання БпЛА у будівлю аеронавігації у Ростові-на-Дону. Затримано та скасовано понад 80 рейсів.

Про це повідомляють росЗМІ.

У Мінтрансі РФ заявили, що роботу регіонального центру в Ростові-на-Дону тимчасово скоригували після влучання українських БпЛА в адміністративну будівлю філії “Аеронавігація Півдня Росії”.

На цьому тлі тимчасово призупинили роботу аеропортів Астрахані, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкали, Магаса, Мінеральних Вод, Нальчика, Сочі, Ставрополя та Елісти.Також зазначається, що Мінтранс і Росавіація разом з авіакомпаніями коригують розклад рейсів.

“Аерофлот” через обмеження переносить час вильоту або скасовує частину рейсів.

Раніше повідомлялося, що в аеропорту Сочі затримали понад 55 рейсів, ще 11 — скасували.

За даними онлайн-табло, на виліт затримуються 30 рейсів, зокрема міжнародні до Шарм-еш-Шейха, Анталії, Тбілісі та Єревана.

Також затримуються 26 рейсів на приліт, ще 11 рейсів скасовано.

В Асоціації туроператорів Росії заявили, що в аеропортах, які призупинили роботу, вже затримано або скасовано понад 80 рейсів, а в очікуванні вильоту перебувають щонайменше 14 тисяч пасажирів.