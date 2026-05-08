У Гаазі стався вибух в офісі партії D66, де перебували десятки людей

Увечері 7 травня у партійному офісі нідерландської партії D66 у Гаазі стався вибух — через поштову скриньку до будівлі кинули вибуховий пристрій із феєрверком. Поліція повідомила про затримання підозрюваного, а також про незначні пошкодження будівлі.

Про це пише NOS.

За даними партії, на момент інциденту всередині перебували люди, однак ніхто не постраждав. У приміщенні проходив захід молодіжного крила партії — “Молодих демократі”, у якому брали участь близько 30 учасників.

Лідер D66 та прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен назвав інцидент “боягузливим актом залякування”. У соцмережах він заявив, що в демократичних Нідерландах не дозволять змусити мовчати через насильство.

Голова молодіжного осередку партії Рашель Смок повідомила, що вибух був “неймовірно гучним”, вибило шибку над дверима, а будівля наповнилася димом. Після інциденту всіх присутніх евакуювали через запасний маршрут.

У вересні офіс D66 вже зазнавав пошкоджень під час заворушень після антиімміграційної демонстрації в Гаазі. Тоді протестувальники кидали у поліцію пляшки та каміння. За даними видання, наразі засуджено 30 учасників тих заворушень, зокрема за пошкодження офісу партії.