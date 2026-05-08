        У Гаазі стався вибух в офісі партії D66, де перебували десятки людей

        Галина Шподарева
        8 Травня 2026 10:03
        Рятувальники на місці вибуху в Гаазі / Фото: NOS
        Увечері 7 травня у партійному офісі нідерландської партії D66 у Гаазі стався вибух — через поштову скриньку до будівлі кинули вибуховий пристрій із феєрверком. Поліція повідомила про затримання підозрюваного, а також про незначні пошкодження будівлі.

        Про це пише NOS.

        За даними партії, на момент інциденту всередині перебували люди, однак ніхто не постраждав. У приміщенні проходив захід молодіжного крила партії — “Молодих демократі”, у якому брали участь близько 30 учасників.

        Лідер D66 та прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен назвав інцидент “боягузливим актом залякування”. У соцмережах він заявив, що в демократичних Нідерландах не дозволять змусити мовчати через насильство.

        Голова молодіжного осередку партії Рашель Смок повідомила, що вибух був “неймовірно гучним”, вибило шибку над дверима, а будівля наповнилася димом. Після інциденту всіх присутніх евакуювали через запасний маршрут.

        У вересні офіс D66 вже зазнавав пошкоджень під час заворушень після антиімміграційної демонстрації в Гаазі. Тоді протестувальники кидали у поліцію пляшки та каміння. За даними видання, наразі засуджено 30 учасників тих заворушень, зокрема за пошкодження офісу партії.


