Україна та Нідерланди домовилися про спільне виробництво дронів

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен підписали спільну заяву про початок роботи над Drone Deal і домовилися про спільне виробництво дронів.

Про це повідомили в Офісі президента. Зазначається, що Drone Deal передбачає спільну розробку і виробництво дронів, ракет, систем радіоелектронної боротьби та інших оборонних технологій.

Співпраця також охоплює інвестиції в оборонну інфраструктуру, дослідження, інновації та обмін оперативним досвідом, який Україна здобула під час протидії російській агресії.

В Офісі президента наголосили, що Україна та Нідерланди переходять від формату сталої підтримки до більш глибокої інтеграції у сфері оборонного виробництва та технологій.

Країни також працюватимуть над зміцненням оборонно-промислового потенціалу та нарощуванням виробництва для реагування на сучасні безпекові виклики. Очікується, що співпраця переросте у довгострокове оборонно-промислове партнерство.

Окрім цього, у присутності Зеленського та Єттена було підписано ліцензійний договір, який започатковує спільне виробництво дронів.