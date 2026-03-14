В Амстердамі стався вибух біля єврейської школи

У столиці Нідерландів Амстердамі стався вибух біля будівлі єврейської школи. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Reuters.

Вибух стався рано вранці у суботу в житловому районі на півдні Амстердама. Унаслідок інциденту було пошкоджено водостічну трубу та обвуглено зовнішню стіну будівлі школи.

Реклама

Реклама

Мер міста Фемке Халсема заявила, що інцидент розглядають як навмисну атаку на єврейську громаду.

«Це боягузливий акт агресії проти єврейської громади. Євреї в Амстердамі дедалі частіше стикаються з антисемітизмом. Це неприйнятно», — заявила вона.

За словами Халсеми, влада міста серйозно ставиться до інциденту, тому безпеку біля єврейських установ буде посилено.

Школа є єдиним навчальним закладом у Нідерландах, призначеним спеціально для ортодоксальних євреїв. Через попередні загрози її територія вже була значною мірою огороджена металевою стіною із загостреними елементами.

За даними агентства, заходи безпеки біля синагог та інших єврейських установ у столиці Нідерландів раніше вже посилили після нічного підпалу біля синагоги в центрі Роттердама в п’ятницю.

Також у сусідній Бельгії в понеділок вибух спричинив пожежу біля синагоги в місті Льєж.

Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Йеттен назвав атаку в Амстердамі «жахливою» та заявив, що вона викликала страх і обурення в єврейській громаді.

«Безпека єврейських установ перебуває під нашою пильною увагою», — написав він у соцмережі X.

За даними Reuters, занепокоєння можливими атаками проти єврейських громад у світі зросло після ударів США та Ізраїлю по Ірану та подальшої відповіді Тегерана.