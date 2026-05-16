На Херсонщині через атаки РФ постраждали 25 людей, серед них поліцейські

У Херсонській області внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще 25 дістали поранення. Серед постраждалих — троє поліцейських.

Як повідомили у Нацполіції, російські війська продовжують обстрілювати правобережжя Херсонщини з артилерії, мінометів та безпілотників різних типів.

Внаслідок атак пошкоджені п’ять багатоквартирних і 23 приватні будинки, старостат, дві карети екстреної медичної допомоги, службові автомобілі поліції та ДСНС.

Також пошкоджень зазнали 10 цивільних автомобілів, два мікроавтобуси та вантажівка.

У поліції зазначили, що російська армія свідомо завдає ударів по цивільних об’єктах регіону.