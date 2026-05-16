        На Херсонщині через атаки РФ постраждали 25 людей, серед них поліцейські

        Віктор Алєксєєв
        16 Травня 2026 14:44
        У Херсонській області внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще 25 дістали поранення. Серед постраждалих — троє поліцейських.

        Як повідомили у Нацполіції, російські війська продовжують обстрілювати правобережжя Херсонщини з артилерії, мінометів та безпілотників різних типів.

        Внаслідок атак пошкоджені п’ять багатоквартирних і 23 приватні будинки, старостат, дві карети екстреної медичної допомоги, службові автомобілі поліції та ДСНС.

        Також пошкоджень зазнали 10 цивільних автомобілів, два мікроавтобуси та вантажівка.

        У поліції зазначили, що російська армія свідомо завдає ударів по цивільних об’єктах регіону.

        У Херсонській області через атаки РФ загинула людина, ще 25 постраждали / Фото Нацполіція

