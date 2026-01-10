Російські війська обстріляли лікарню на Херсонщині: поранені медпрацівники

Упродовж минулої доби правобережну частину Херсонської області російські війська інтенсивно обстрілювали з артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню, а також атакували безпілотниками різних типів. Унаслідок ударів поранено шістьох мирних жителів, серед них троє медичних працівників.

За даними поліції, у Нововоронцовці військові РФ застосували FPV-дрон. Унаслідок атаки поранення дістав 44-річний чоловік. У нього діагностували мінно-вибухову травму та поранення обличчя.

Крім того, вдень окупанти масовано обстріляли з артилерії Дніпровський район. Під удар потрапила лікарня, де в момент обстрілу перебували пацієнти та медичний персонал. Внаслідок прямого влучання снаряда у відділення поранення отримали три медичні працівниці віком 21, 49 та 52 роки. У постраждалих зафіксували мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, струс головного мозку й контузії.

Поліція фіксує наслідки обстрілів та документує воєнні злочини російських військ.