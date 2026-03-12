Їжаки та борсуки замість Черчилля: Банк Англії змінює дизайн купюр

Банк Англії планує змінити дизайн майбутньої серії банкнот і замінити зображення історичних постатей на представників британської дикої природи.

Про це повідомляє Reuters. Йдеться про нову концепцію оформлення купюр, у якій на зворотному боці можуть з’явитися тварини, птахи та природні ландшафти Великої Британії.

Банк Англії планує замінити історичних діячів на тварин на нових банкнотах / Фото: Reuters, Bank of England

У разі впровадження змін із банкнот зникнуть портрети відомих історичних діячів, зокрема прем’єр-міністра Вінстона Черчилля, художника Вільяма Тернера та математика Алана Тюрінга.

Їх можуть замінити представники британської фауни, серед яких у медіа згадуються їжаки, борсуки та інші тварини.

Водночас портрет монарха — короля Чарльза III — залишиться на лицьовому боці банкнот.

У Банку Англії зазначили, що остаточний вигляд нових купюр ще не визначено. Перед затвердженням дизайну планують провести консультації з громадськістю та експертами.

Очікується, що підготовка нової серії банкнот триватиме кілька років, тому чинні купюри залишатимуться в обігу ще тривалий час.